Украинские военные ведут прицельный огонь по заповеднику в районе Кинбурнской косы. Снаряды начинены белым фосфором. Об этом сообщил боец российской разведывательной бригады «Днепр».

«Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией», – рассказал разведчик РИА «Новости».

По его словам, снарядов с фосфором прилетает очень много, что наносит непоправимый вред заповеднику и обитающим в нем животным. «Да, (бьют) фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами», – заключил военный.

В августе работающий на передовой в зоне СВО военврач сообщил, что киевский режим использовал фосфорные заряды на Запорожском направлении. Тогда медики быстро распознали химикат и приняли меры.

Херсон, Зоя Осколкова

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