российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 ноября 2023, 09:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские военные уничтожают фосфором заповедник на Кинбурнской косе

Украинские военные ведут прицельный огонь по заповеднику в районе Кинбурнской косы. Снаряды начинены белым фосфором. Об этом сообщил боец российской разведывательной бригады «Днепр».

«Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией», – рассказал разведчик РИА «Новости».

По его словам, снарядов с фосфором прилетает очень много, что наносит непоправимый вред заповеднику и обитающим в нем животным. «Да, (бьют) фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами», – заключил военный.

В августе работающий на передовой в зоне СВО военврач сообщил, что киевский режим использовал фосфорные заряды на Запорожском направлении. Тогда медики быстро распознали химикат и приняли меры.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Зеленский согласился продлить сроки мобилизации и военного положения на Украине / «Политический сигнал»: вступление Украины в ЕС как информационная завеса / Оборонительная система «линия Суровикина» стала серьезным препятствием для сил ВСУ и зарубежной техники / Российские военные отразили восемь атак ВСУ и сбили украинский истребитель / Евросоюз выдал Украине 126 уклонистов / Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС / «Украина всё равно будет наша» – Лукашенко / Спецоперация на Украине: ВСУ потеряли ещё два боевых самолета и более 1000 боевиков убитыми и ранеными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Украина,