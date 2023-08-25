Киевский режим использовал фосфорные заряды на Запорожском направлении, рассказал работающий на передовой в зоне СВО военврач. Он заверил, что российские военные вовремя применили санитарные меры.

Начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ рассказал, что украинские военные использовали фосфор около Жеребянки и Пятихаток. Медики быстро распознали химикат и приняли меры.

«Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток. Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры: эвакуацию, санитарную обработку», – приводит слова военврача РИА Новости.

Он отметил, что любое вооружение, поставки которого на Украину якобы обсуждаются в НАТО, на самом деле уже в руках Киева.

«То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться», – заявил военврач.

В феврале 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим использовал боеприпасы с фосфорным составом.

Белый фосфор в фосфорных боеприпасах при горении выделяет едкий дым, а при попадании на кожу вызывает серьезные ожоги. Использование фосфорных зарядов в окрестностях или внутри поселений запрещено Женевской конвенцией 2006 года.

Москва, Наталья Рязанова

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