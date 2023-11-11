Российские войска сбили еще один украинский истребитель и отразили восемь атак ВСУ

Российские войска за минувшие сутки сбили в зоне спецоперации еще один украинский боевой самолет и около 40 беспилотников, а также поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе СВО. Кроме того, ВС РФ отразили восемь атак противника на нескольких направления. Суточные потери ВСУ составили до 685 военнослужащих.

Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья. Также за сутки перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS и сбито 38 дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Всего в течение 24 часов российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах. В районе населенного пункта Девички Киевской области разбит склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении российские подразделения отбили три атаки вражеских штурмовых групп в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области, уничтожив до 50 военнослужащих, две боевые бронемашины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли две неудачные атаки в районе населенного пункта Петровское в ЛНР. Также под удар попали живая сила и техникапротивника под Петровским и Розовкой в ЛНР. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении отражены три атаки украинской армии и нанесено поражение живой силе и технике противника у Васюковки, Раздоловки и Клещеевки. ВСУ потеряли на этом направлении до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей, САУ Krab и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Новомихайловкой. Потери противника составили до 140 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты САУ М119 Paladin производства США, две САУ Krab, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре американские артиллерийские системы М777 и гаубица «МСТА-Б».

На Запорожском направлении удары авиации и артиллерии нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе села Работино. Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Акация» и американская гаубица М119.

Потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля и гаубица «МСТА-Б». Удары наносились в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое.

Москва, Наталья Петрова

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