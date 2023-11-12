Российские военные громят ВСУ: в зоне спецоперации отбиты 10 атак и уничтожены сотни боевиков

Российские военные в зоне спецоперации за сутки отразили 10 украинских атак на нескольких направлениях, поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР и уничтожили склад горючего для украинских войск в Николаевской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Противник в общей сложности потерял около 700 боевиков убитыми и ранеными.

Российская армия на Купянском направлении отбила две атаки штурмовых групп ВСУ у Загоруйковки Харьковской области, а также уничтожила склад боеприпасов украинской теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронемашины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777 производства США, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении отброшены штурмовики ВСУ и нацгвардии, пытавшиеся дважды атаковать российские позиции у Белогоровки в ЛНР. Украинские силы лишились до 210 боевиков, две боевые броне машины и два автомобиля.

На Донецком направлении отражено пять атак противника у Курдюмовки и Клещеевки. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые броне машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты польская САУ Krab, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы теробороны у Никольского и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара. Противник потерял более 80 военнослужащих, две БМП и одну американскую артиллерийскую систему М777.

На Запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника у села Работино. Уничтожено до 55 военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.

Украинские войска потеряли до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа и гаубицу «Мста-Б» в результате ударов ВС РФ на Херсонском направлении.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах», – говорится в сообщении Минобороны. Кроме того, в районе Константиновки Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ.

В районе Антоновки в ДНР поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Силы ПВО России за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS и сбили 42 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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