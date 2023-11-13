ВС РФ уничтожили более 700 боевиков ВСУ и два пункта управления БПЛА

Российские войска успешно отбили более 10 атак противника на всех направлениях в зоне СВО. За сутки ВСУ лишились до 715 человек и двух пунктов управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

«Западная» группировка ВС РФ отразила четыре атаки штурмовых групп противника около Загоруйковки и Тимковки Харьковской области. Киевский режим лишился до 160 военных убитыми и ранеными.

ВСУ также четыре раза пытались атаковать в районе Червоной Дибровы и Кременной Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Группировка войск «Центр» отбила атаки и уничтожила до 150 боевиков.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск дважды отбросила противника под Белогоровкой в ЛНР и Клещеевкой в ДНР, разбила отряды ВСУ под Курдюмовкой, Раздоловкой и Богдановкой. За сутки потери противника составили до 205 военных, две боевые бронемашины, два пункта управления БПЛА.

Группировка войск «Восток» уничтожила до 100 боевиков, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США около Никольского и Новомихайловки на Южно-Донецком направлении.

ВСУ вновь потерпели неудачу под Работино на Запорожском направлении и севернее Новопокровки. ВС РФ ликвидировали до 40 украинских военных. На Херсонском направлении противник за сутки потерял до 60 военных.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»