В Запорожской области рассказали о продвижении ВС РФ на одном направлении

Российские войска в районе села Пятихатки в Запорожской области за сутки продвинулись на расстояние 500-600 метров. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Уточнение по Пятихаткам, по Васильевскому направлению: наши ребята продвинулись на 500-600 метров за сутки», – сказал общественник в комментарии ТАСС.

Ранее сегодня он сообщал о взятии под контроль опорного пункта ВСУ на Васильевском направлении, что позволило российским военным продвинуться на 200 метров.

Рогов также заявил, что российские силы за сутки пресекли несколько попыток противника провести ротацию на Времевском направлении (стыке Запорожской области и ДНР), уничтожив не менее 50 украинских военнослужащих и семь транспортных средств.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные четыре раза срывали ротацию подразделений украинской армии на Южно-Донецком направлении – в районе Угледара, западнее Новодонецкого и Старомайорского. Все группы подкрепления ВСУ и автомобильная техника уничтожены.

Мелитополь, Наталья Петрова

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