В США стартовала подготовка украинских пилотов на F-16

Пентагон подтвердил подготовку пилотов ВСУ на территории Штатов для полетов на истребителях F-16. Пока идут летные курсы, Пентагон решает проблему доставки на Украину запчастей к своим самолетам, сообщили в МО США.

«Министерство обороны уже участвует в обучении украинских пилотов управлять самолетами F-16. США также готовы позаботиться, чтобы украинцам отправили запасные части на 90 дней», – говорится в сообщении министерства.

Украинцев учат не только управлять истребителями, но самостоятельно их ремонтировать: в курсы включены занятия по техническому обслуживанию самолетов.

Замминистра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте заявил, что Пентагон сейчас больше озадачен поставками запчастей, чем самих самолетов. Он напомнил, что Нидерланды, Дания и Норвегия готовы передать Украине американские истребители из своих парков. Вашингтон старается сделать так, чтобы самолеты могли летать дольше.

«Как только эти F-16 окажутся в руках украинцев, поддержка не прекратится. Потребуются запасные части, чтобы гарантировать, что они смогут работать и продолжать летать. США готовы это обеспечить», – сказал чиновник.

10 ноября Киев объявил, что украинские пилоты начали тренировочные полеты на американских истребителях F-16. Но к небу допустили не всех после подготовительных курсов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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