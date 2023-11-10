Киев объявил о воздушных тренировках пилотов на F-16

Украинские пилоты начали тренировочные полеты на американских истребителях F-16, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Но к небу допустили не всех.

Чиновник заявил, что подготовка летчиков к работе на истребителях F-16 проходит «согласно плану». Подробности плана не раскрываются.

«Не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», – цитирует Игната «РБК-Украина».

В конце августа в командовании ВСУ сообщили, что опытные летчики в Дании будут обучатся от четырех до шести месяцев. В Великобританию отправили пилотов, недавно закончивших летные училища, и их обучение займет от года до двух лет.

Киев надеется, что получение американских истребителей поможет переломить ход конфликта с Россией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заверил, что российские системы ПВО смогут сбить все обещанные Украине истребители F-16 за 20 дней.

Киев, Наталья Рязанова

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