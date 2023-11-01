«Работы на 20 дней»: Шойгу озвучил сроки уничтожения обещанных Украине F-16

Российские системы ПВО смогут сбить все обещанные Украине истребители F-16 за 20 дней. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр обороны сообщил, что за минувший месяц расчеты ПВО России уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

«При этом, хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано поставкам Украине по самолетам F-16», – сказал Шойгу. «При такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», – добавил он.

Глава Минобороны оценил ситуацию в районе проведения специальной военной операции. По его словам, ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать российские позиции на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Все попытки прорыва российской обороны приводят к большим потерям среди бойцов украинской армии, указал он. «Силы вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава», – констатировал Шойгу.

Кроме того, отметил он, несмотря на поставки новых видов вооружения странами НАТО, Киев терпит поражение, а российские войска продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», – подчеркнул министр обороны.

Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее заявлял, что F-16 будут переданы Киеву не раньше весны 2024 года.

До этого в Нидерландах отмечали, что смогут отправить F-16 на Украину не ранее 2024 года, поскольку непонятно, сколько продлится обучение украинских пилотов. Бельгия допустила передачу киевскому режиму старых истребителей F-16, но на их замену может уйти несколько лет. В Дании заявляли, что будут стремиться расширить число стран, готовых передать Украине истребители F-16.

Добавим, что США в октябре начали обучать украинских летчиков пилотированию F-16. В Пентагоне отмечали, что обучение летчиков ВСУ управлению истребителями займет от пяти до десяти месяцевв зависимости от индивидуальных навыков пилотов. В сентябре подготовку украинских летчиков к полетам на F-16 начала Великобритания.

Москва, Наталья Петрова

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