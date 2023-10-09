НАТО скоро отправит Киеву боеприпасы и истребители F-16

Страны НАТО договорились о покупке боеприпасов на 2,4 млрд евро, в том числе для передачи Киеву. Несколько членов альянса готовы скоро отправить Украине истребители F-16, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Общая стоимость подписанных альянсом контрактов о производстве боеприпасов составила 2,4 млрд евро. Продукция военной промышленности на миллиард евро станет предметом приоритетных поставок. Джоанэ отметил, что страны НАТО уже отправили на Украину военную помощь на круглую сумму.

По его словам, ряд стран внутри альянса готов в скором времени передать Киеву и военные самолеты. «Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов и скоро последуют истребители F-16», – цитирует чиновника ТАСС.

Дания старается расширить число стран, готовых передать Украине истребители F-16. Датский премьер-министр Метте Фредериксен призвал забыть усталость от конфликта на Украине, поскольку киевский режим отстаивает «свободу Европы».

«Вместе с партнерами мы работаем над расширением и углублением коалиции, чтобы Украина могла получить больше F-16 и чтобы мы могли подготовить больше пилотов. Давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе», – сказал политик.

Нидерланды смогут отправить истребители F-16 на Украину не ранее 2024 года, поскольку непонятно, сколько продлится обучение украинских пилотов. Бельгия допустила передачу киевскому режиму старых истребителей F-16, но на их замену может уйти несколько лет.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»