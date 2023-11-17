В ЛНР рассказали о резком росте потерь ВСУ на Краснолиманском направлении

У украинской армии резко возросли безвозвратные потери личного состава в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Эксперт связал рост потерь в рядах ВСУ с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед попытками атак. Еще одной причиной он назвал недостаточную огневую поддержке штурмующих подразделений украинской армии.

«Также значительным образом на рост потерь на этом участке влияет сокращение эвакуационных мероприятий. Военнослужащие с ранениями средней степени тяжести зачастую умирают от кровопотерь», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что среднее время жизни боевиков ВСУ, которым удалось переправиться на левобережье Днепра, чуть больше двух суток. По его словам, украинские военные заблокированы в селе Крынки. В этот район подтянуты дополнительные силы ВС РФ, уточнил Сальдо. Российские военные, по словам губернатора, устроили противнику в Крынках «огненный ад».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»