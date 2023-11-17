Командиры нескольких бригад ВСУ уничтожены авиаударом под Донецком

Пункт управления украинской армии с командным составом сразу нескольких бригад поражен под Донецком. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, пункт управления войск противника уничтожен точным ударом ВКС России, передает ТАСС.

По его данным, в пункте управления находились представители командного состава бригад ВСУ, переброшенных ранее на этот участок фронта.

Накануне глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате тройного ракетного удара российских войск по пунктам дислокации личного состава Нацгвардии Украины в селе Димитрово в Ореховском районе Запорожской области, нанесенного в среду, 15 ноября, уничтожены десятки солдат.

Напомним, 3 ноября в Димитрово был нанесен ракетный удар по расположению 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в результате которого уничтожено свыше 50 боевиков.

Донецк, Наталья Петрова

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