Российские артиллеристы и летчики разбили базу украинских войск рядом с Артемовском. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Удары артиллерии и авиации по базе ВСУ были нанесены в минувшие выходные, уточнил он в комментарии ТАСС. По его словам, украинская армия понесла потери не только живой силы, но и техники. В частности, российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, реактивную систему залпового огня, БМП и колесную технику.

В пятницу, 17 ноября, Гагин сообщал, что точным ударом ВКС России под Донецком поражен пункт управления украинской армии с командным составом сразу нескольких бригад, переброшенных ранее на этот участок фронта.

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сегодня сообщил, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак украинских штурмовых групп у населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка и нанесли поражение силам пяти бригад ВСУ и теробороны под Андреевкой, Васюковкой, Раздоловкой, Богдановкой, Артемовском, Красным, Курдюмовкой и Клещеевкой. Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, БМП и два автомобиля.

Донецк, Наталья Петрова

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