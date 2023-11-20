ВС РФ продвигаются в Харьковской области, у ВСУ большие потери – Ганчев

Российские войска на харьковском участке фронта закрепились в районе села Синьковка и продолжают продвижение. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, в подконтрольных ВСУ населенных пунктах «процветает мародерство».

«Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, постоянно они пытаются подтянуть резервы. Поэтому наши парни закрепились на определенных позициях, чаще и чаще звучит населенный пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта», – сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).

Он выразил надежду, что российские силы продвинутся к Купянску в начале следующего года. «Мы надеемся на скорое продвижение. Я думаю, все-таки противник там выдохнется, исходя из того, что сейчас происходит – Зеленский недополучает многое из того, что он просит. Будем наблюдать за ситуацией. Я думаю, очень скоро она изменится», – сказал Ганчев.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ в районах Петропавловки, Песчаного и Степовой Новоселовки. Кроме того, по его словам, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике трех бригад ВСУ у Ивановки, Берестового, Стельмаховки и балки Оливовский Яр. В общей сложности противник потерял более 70 военнослужащих, а также пикап и беспилотник «Лелека-100».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»