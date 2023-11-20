Армия Россия отражает атаки и наносит удары по ВСУ: противник потерял более 300 боевиков

Российские войска в зоне спецоперации за минувшие сутки отразили пять атак украинской армии на трех направлениях – Купянском, Краснолиманском и Донецком. Также нанесены удары по позициям противника ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. В общей сложности украинские силы потеряли до 340 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Так, на Купянском направлении ВС России отбили три атаки штурмовых групп ВСУ у Загоруйковки Харьковской области и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад противника в районах Куриловки, Подолов, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ в итоге лишились до 30 военнослужащих, трех автомобилей и самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении противник пытался атаковать российские позиции под Григоровкой в ДНР, но был отброшен. Российские военные нанесли удары живой силе и технике двух бригад ВСУ и теробороны у Ямполовки и Серебрянки в ДНР. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы ВСУ у Клещеевки. Также нанесено поражение подразделениям украинской армии в районах Васюковки и Курдюмовки в ДНР. За сутки на данном направлении противник потерял более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-30.

Российские военные также нанесли удары по ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлении. Под удары артиллерии и авиации попали украинские силы у Новомихайловки в ДНР и в районе села Вербовое Запорожской области соответственно. Общие потери противника составили до 90 военнослужащих, БМП и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 украинских боевиков и три автомобиля.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах», – говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО в течение суток сбили пять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР. Также перехвачены три реактивных снаряда HIMARS

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны РФ, уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 13489 танков и других боевых бронемашин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15422 единицы военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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