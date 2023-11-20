Шеф Пентагона заявил о готовности ВСУ к боевым действиям в зимний период

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Киеве в понедельник, 20 ноября, заявил, что украинцы готовы к боевым действиям в холодный период, поскольку в пакет помощи Киеву от Пентагона войдет зимнее снаряжение, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, шеф Пентагона сказал: «Я думаю, они (ВСУ, прим.ред.) готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году. Объявленный последний пакет военной помощи на $100 млн, в частности, включает зимнее снаряжение. Так что да, у них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. И я думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»