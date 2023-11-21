Морпехи РФ помешали ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Российские морпехи пресекли очередную попытку украинских боевиков переплыть Днепр и высадиться на левом берегу. Несмотря на неудачи ВСУ продолжают попытки форсировать реку.

«Морпехи 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады Черноморского флота пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег Днепра. Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, теряет боевую технику», – говорится в сообщении МО РФ.

Военные уничтожают большинство боевиков на месте. Немногие выжившие предпочитают сложить оружие. Несмотря на растущие потери киевский режим каждый день отправляет группы солдат для высадки на острова в устье Днепра.

В середине ноября всего за сутки ВСУ пять раз пытались высадиться на левый берег Днепра. За 24 часа киевский режим лишился там до 130 военных убитыми и ранеными.

Москва, Наталья Рязанова

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