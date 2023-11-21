Украинский военком заявил, что в стране остались только «генетические рабы»

Представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Украины Юрий Семчук заявил, что «в стране уклонистов – 99%», и что «остались только генетические рабы», – сообщает украинское издание УНИАН.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале украинского издания, Семчук говорит: «Элита ушла, остались только генетические рабы. Уклонистов – 99%. Вчера только одного добровольца видел, который сказал, что его жена достала. Бывает так, что мужчины-садисты бьют женщин, а они говорят, чтобы мы его забрали. Бывает, что соседи жалуются на таких и просят забрать. У нас в обществе, как бы так помягче сказать, мы истощаемся. Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну генетически рабы. Это беда».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»