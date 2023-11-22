Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении в среду, 22 ноября, сообщил, что провел в телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить с визитом Киев «послать мощный политический сигнал», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел переговоры с новоизбранным президентом Аргентины о том, как сделать более активными наши отношения. Украины и Аргентины, Украины и Латинской Америки. Поздравил Хавьера Милея с избранием и пригласил его посетить с визитом Украину – это был бы важный сигнал, сигнал неравнодушия. Мощный политический сигнал. Никакого балансирования между добром и злом – только четкая поддержка Украины. Это хорошо видят и ценят украинцы».

Киев, Иван Бабурин

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