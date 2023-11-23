Артиллерия ВС РФ разбила 11 опорных пунктов и около 50 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Бойцы отстрелялись по шести районам скопления вражеской техники, уничтожив ее, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его данным, под основной удар попала 67-я механизированная бригада ВСУ. Штурмовые группы подразделения были разбиты в районе Серебрянского лесничества. Киевский режим лишился около 65 военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российских войск постепенно улучшают положение по всей линии соприкосновения. С начала ноября ВСУ лишились более 13,7 тыс. человек и 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»