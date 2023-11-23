ВС РФ сбили вертолет ВСУ, разбили склад авиаракет и уничтожили свыше 600 украинских боевиков

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, а также поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. За сутки в зоне СВО отражены 8 атак противник, из них четыре – в Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 635 военнослужащих.

Украинский вертолет сбит средствами ПВО в районе Тягинки Херсонской области. Кроме того, в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и уничтожены 24 беспилотника ВСУ в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

ВС России продолжили наносить удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ практически на всех направлениях зоны спецоперации, отбивая при этом атаки украинской армии. Всего, по данным Минобороны, за последние 24 часа российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах.

Так, на Купянском направлении отражена атака украинских штурмовиков в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ у Синьковки и Тимковки Харьковской области. Противник лишился до 50 военнослужащих, двух боевых бронемашин и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская САУ Krab, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две САУ «Гвоздика».

Подразделения ВСУ пытались атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, в районе Григоровки ДНР, но были отброшены. При этом был нанесен удар по силам противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, три боевые бронемашины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, Krab и французская Caezar.

На Донецком направлении отбиты две атаки ВСУ у Клещеевки. Кроме того, в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки в ДНР нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ. Противник в итоге потерял до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, БМП и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении под удары российской артиллерии и авиации попали живая сила и техника ВСУ и теробороны у Новомихайловки в ДНР и в районе Приютного Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 производства США и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ у села Работино. В результате уничтожены до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронемашин, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате удара артиллерии и авиации по позициям ВСУ ликвидированы до 50 военнослужащих и разбиты четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»