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Суббота, 25 ноября 2023, 10:26 мск

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Украинские СМИ сообщили о рекордном ударе российских дронов по Киеву

Украинские СМИ сообщили о рекордном ударе российскими дронами по Киеву и Киевской области, в результате чего в столице страны без света остались 77 жилых домов и порядка 120 учреждений. Как уточняется, в Киевской области также отключались воздушные линии электропередач.

По данным воздушных сил Украины, Россия выпустила в направлении Киева рекордное количество ударных беспилотников – «Шахидов», которые, по информации «Военной хроники», на самом деле являются барражирующими боеприпасами «Герань-2».

Украинские мониторинговые каналы отмечают, что слышны взрывы в районе аэропорта «Борисполь», где ранее были размещены американские ЗРК Patriot.

Также сообщается о взрывах в Днепропетровской области и украинской части Запорожья.

Киев – Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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