В ходе боевых действий на Купянском направлении российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ около Загоруйковки, Першотравневого, Ивановки Ягодного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

В то же время, по его словам, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43 механизированной бригады в районе Петропавловки, Куриловки. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по скоплению живой силы ВСУ около Синьковки.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три минометных расчета в районах Кондрашовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, два беспилотных летательных аппарата, уточнил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Купянск, Светлана Антонова

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