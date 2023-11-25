российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 ноября 2023, 12:24 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские воска отразили 6 атак ВСУ на Купянском направлении: уничтожено порядка 50 боевиков

В ходе боевых действий на Купянском направлении российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ около Загоруйковки, Першотравневого, Ивановки Ягодного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

В то же время, по его словам, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43 механизированной бригады в районе Петропавловки, Куриловки. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по скоплению живой силы ВСУ около Синьковки.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три минометных расчета в районах Кондрашовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, два беспилотных летательных аппарата, уточнил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Купянск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Украинские СМИ сообщили о рекордном ударе российских дронов по Киеву / «Два в одном: США против Британии и Залужный против Зеленского»: что будет делать Россия? / Армия России улучшила позиции на Купянском и Южно-Донецком направлениях СВО / ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам Украины / В Испании арестовали украинцев за эксплуатацию труда соотечественников / Армия России уничтожила более 650 военных ВСУ / Забирать на войну будут детей и стариков: СВР раскрыла требования Запада по мобилизации населения Украины / Россия выдала Северной Македонии грабителя банков из Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,