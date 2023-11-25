Донецкое направление: ВС РФ отразили 10 атак ВСУ в районе Клещеевки, уничтожено до 490 боевиков

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп в районе Клещеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

В то же время, по его словам, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовское, Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два миномёта. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 490 военнослужащих, пикап и грузовой автомобиль, уточнил начальник пресс-центра «Юг».

Донецк, Светлана Антонова

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