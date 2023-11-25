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Суббота, 25 ноября 2023, 14:18 мск

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Армия России поразила 200 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия России на Краснолиманском направлении огнём артиллерии и ударами авиации поразила 200 целей противника, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скопления техники ВСУ в районах Серебрянки, Ямполовки, Червоная Диброва, Торское и Кировск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, в районе Серебрянского Лесничества нанесено огневое поражение живой силе и технике 12 бригады специального назначения запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат противника в районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики.

Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ и два пикапа, уточнил начальник пресс-центра группировки «Центр».

Луганск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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