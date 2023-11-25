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Суббота, 25 ноября 2023, 16:08 мск

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ВСУ безуспешно пытались прорваться севернее Никольского

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника севернее Никольского. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, группа была уничтожена.

В то же время, по его словам, пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и севернее Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены. Ударными беспилотниками уничтожен расчет гранатомета, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 боевиков.

При этом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ в районах населенных пунктов: Новомихайловка, Константиновка, Новодонецкое, Урожайное, Старомайорское, Макаровка и Новополь.

Общие потери противника составили: до 65 боевиков убитыми и раненными, два автомобиля и склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов, уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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