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Суббота, 25 ноября 2023, 16:08 мск

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Уничтожены 2 самолета и авиационные склады: минобороны РФ раскрыло подробности удара по Днепропетровской области

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ раскрыло детали удара по военным объектам Украины в Днепропетровской области. Как говорится в сводке о ходе специальной военной операции, уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины около Першотравенска и Брагиновки в Днепропетровской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Павловка Днепропетровской области и Вольнянск в Запорожье поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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