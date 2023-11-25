Российские войска отразили новые атаки ВСУ и за сутки уничтожили 680 украинских боевиков

За последние сутки ВСУ вновь предпринимали попытки атаки на нескольких направлениях, однако российские войска выдержали давление и уничтожили в общей сложности 680 украинских боевиков. При этом ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в 115 районах. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки украинских штурмовых групп. Также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины около Григоровки в Донецкой народной республике. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Петровское в Луганской народной республике. Потери противника составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа.

На Донецком направлении нанесено поражение скоплениям военнослужащих ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка. Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника около Никольского в ДНР. Суточные потери противника составили до 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Работина. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские войска потеряли до 35-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б» и орудие «Гиацинт-Б».

Кроме того, в районе боевых действий уничтожены в общей сложности 18 украинских беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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