Российские войска пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении

В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения Вооруженных сил России, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили две атаки штурмовых групп противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, в районе Синьковки нанесены удары по скоплению живой силы в укрытиях подразделений 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два автомобиля», – уточнил Зыбинский.

Донецк, Светлана Антонова

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