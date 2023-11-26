Армия России отразила попытку прорыва ВСУ в районе Приютного: уничтожено до 150 боевиков

На Южно-Донецком направлении подразделения российской армии при поддержке авиации и артиллерии пресекли попытку атаки подразделений ВСУ в районе Приютного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, ударом тяжелых огнеметных систем уничтожена живая сила в укрытиях на позициях 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Никольского.

Общие потери противника составили: до 150 боевиков убитыми и раненными, две бронированные машины, два автомобиля и склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял три минометных расчета, уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Москва, Светлана Антонова

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