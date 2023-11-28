ВС РФ разбили украинский центр подготовки дронов

Российская авиация с применением беспилотников, ракетчики и артиллерия поразили боевиков и военную технику противника в 103 районах. Среди разбитых объектов Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68. Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях», – говорится в телеграм-канале МО РФ.

Киевский режим за сутки лишился до 385 военных, двух бронетранспортеров М113 производства США, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и гаубицы Д-20.

На Купянском направлении российские войска успешно отбили четыре атаки штурмовых групп около Синьковки Харьковской области и уничтожили до 30 боевиков.

На Краснолиманском направлении ВС РФ разбили противника под Торским и Григоровкой в ДНР, ликвидировав до 40 военных.

На Донецком направлении российские бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции около Артемовска. ВС РФ также отбили три атаки и разбили противника в районе Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки, уничтожив до 135 боевиков.

На Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 75 военных под Новомихайловкой, Угледаром и Урожайным.

На Запорожском направлении ВС РФ отбили атаку противника в районе Новопокровки и поразили украинских боевиков под Работино и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили до 65-ти военных. На Херсонском направлении киевский режим лишился до 40 военных убитыми и ранеными.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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