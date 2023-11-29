российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2023, 09:05 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по военным объектам Украины

Архив, фото: Минобороны РФ

Фрегат Черноморского флота ударил по объектам военной инфраструктуры Украины четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, экипаж фрегата, дежурившего в акватории Черного моря, получил приказ нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены», – говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео с пуском ракет.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Видеорепортаж, Конфликт на Украине, Россия,