Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по военным объектам Украины

Фрегат Черноморского флота ударил по объектам военной инфраструктуры Украины четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, экипаж фрегата, дежурившего в акватории Черного моря, получил приказ нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены», – говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео с пуском ракет.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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