ВС РФ сбили два украинских самолета в зоне СВО

За минувшие сутки в зоне СВО были сбиты два самолета воздушных сил Украины. Также ВС РФ отбили семь атак ВСУ, уничтожив более 600 боевиков и наемников. Об этом сообщает Минобороны России.

МиГ-29 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой Народной Республики. Российские истребители перехватили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Российские военные отбили в общей сложности семь атак на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Общие потери противника составили 620 военнослужащих, пять танков, семь броневиков, две БМП, 28 автомобилей, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20, САУ «Акация», артсистема М777 и РСЗО «Град».

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня», – добавили в МО.

Кроме того, в течение суток уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции: П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107-ми районах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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