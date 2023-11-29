Подоляк опровергает наличие конфликта между Зеленским и Залужным

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным не существует, так как в стране политических процессов нет, и все заняты войной, – сообщает британская государственная телерадиовещательная корпорация BBC.

В комментарии телекомпании Подоляк сказал: «Политического процесса сегодня в стране нет, как нет военных, думающих о политике, а не о войне. Приоритет для всех – исключительно война и военные потребности. Постоянные разговоры о мифическом конфликте призваны создать у разных аудиторий, внутренних или внешних, впечатление, что в стране нет единства, показать партнерам, что Украине не нужно помогать, а также это направлено, чтобы существенно увеличить депрессивные настроения в стране».

«Какой конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали? Президент – это стратегия, а главнокомандующий – операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках», – добавил советник Офиса Зеленского.

Следует отметить, что накануне украинские СМИ и Telegram-каналы писали о некоем письме Офиса Зеленского украинским губернаторам, в котором запрещается общаться с главкомом ВСУ Залужным.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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