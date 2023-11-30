Армия России разгромила пункт управления ВСУ в Часовом Яру под Артемовском

Пункт управления украинской армии в городе Часов Яр на Донецком направлении уничтожен в результате точечного удара российских войск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

Он уточнил, что под обстрел попал пункт управления одного из подразделений ВСУ. «Во время нанесения удара на боевом посту находилась дежурная смена, состоящая из офицеров и рядовых военнослужащих», – написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате удара уничтожено до трех офицеров, пять сержантов и несколько рядовых. «Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются», – отметил Марочко.

Накануне Минобороны России сообщило в ежедневной сводке о ходе спецоперации, что ВС РФ взяли под контроль поселок Артемовское – западный пригород Артемовска в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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