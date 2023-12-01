Украинские войска перешли в оборону, признали в Киеве

Украинская армия вынуждена перейти в оборону. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», – написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Нардеп ожидает, что «следующий ход будет от России». «Они идут в наступление. Мы будем отбивать», – добавил он.

Гончаренко также отметил, что российская армия «развивается бешеными темпами», в нынешней ситуации «ресурсы – это всё».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев займется строительством оборонительных сооружений на территории от Донбасса до Западной Украины. По его словам, обустройство линии обороны станет для украинских властей приоритетом. Для ускорения строительства фортификационных сооружений необходимо «мотивировать» частный бизнес, подчеркнул Зеленский.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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