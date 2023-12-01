Кличко пообещал по 825 долларов каждому добровольно мобилизованному киевлянину

Глава администрации Киева Виталий Кличко в пятницу, 1 декабря, пообещал выплачивать каждому добровольно мобилизованному киевлянину по 30 тысяч гривен (825,23 долларов по курсу) помощи, – сообщают украинские СМИ.

В своем в Telegram- канале Кличко написал: «Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу»

А между тем, на Украине петиция с предложением мобилизовать украинских депутатов и чиновников набрала из необходимых 25 тысяч уже 23 тысячи голосов для рассмотрения президентом Зеленским. До окончания сбора голосов под петицией остается еще пять дней.

В обосновании петиции говорится: «В средствах массовой информации неоднократно сообщают о нехватке военнообязанных для ротаций и обновления Вооруженных сил Украины. Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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