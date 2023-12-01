Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова шел в президенты Украины

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж шел на второй президентский, – сообщает в пятницу, 1 декабря, журнал The Economist.

В подкасте британского издания, отвечая на вопрос о планах на будущее, Зеленская сказала: «Мы будем жить вместе с мужем и детьми. После этого мы возьмем отпуск и куда-нибудь поедем. Куда угодно, только вместе, всей семьей. И это будет длиться месяц. А потом мы подумаем, что мы будем делать. Он и я. Потому что я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок или два следующих срока. Это невозможно. Возможно, нам нужно что-то найти новое. И это будет что-то креативное».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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