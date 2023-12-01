Депутат Верховной рады назвал украинских военкомов «импотентами, кошмарящими монахов»

Депутат Верховной рады Украины, член фракции Зеленского «Слуга народа» Артем Дмитрук в пятницу, 1 декабря, назвал сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы, – прим.ред.) импотентами, которые вместо тог, чтобы ходить по мошенническим колл-центрам и казино, кошмарят монахов, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В видеообращении, размещенном в соцсетях Дмитрук говорит: «Представители ТЦК наведываются в монастыри и в монастырях кошмарят монахов и прихожан. У меня один вопрос: все эти импотенты ТЦК, у них не хватает смелости ходить по колл-центрам с рейдами, где находятся тысячи молодых людей-уклонистов? Не хватает у них смелости, у импотентов этих, пойти по точкам, по казино?»

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube