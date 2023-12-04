Опрос: 44% украинцев готовы к компромиссам на переговорах с Россией

Согласно результатам ноябрьского опроса группы «Рейтинг», 44% опрошенных жителей Украины готовы к компромиссам на переговорах с Россией, сообщают украинские СМИ. По их мнению, необходимо искать компромиссное решение на переговорах с РФ, привлекая для этого другие страны.

Число украинцев, готовых к компромиссам с Россией, увеличилось на 9% в сравнении с февральским и июльским опросами. Тогда такой позиции придерживались 35% респондентов. За переговоры чаще выступают женщины.

При этом о готовности к компромиссам заявили более половины жителей восточных регионов Украины (51%).

В то же время 48% украинцев выступают за отказ от переговоров и продолжение боевых действий. В феврале и июле количество сторонников этой точки зрения составляло 60%. Тех, кто выступает за продолжение боевых действий, больше на западе страны (50%).

Ранее Bloomberg сообщал, что на Украине растет число граждан, которые поддерживают идею о том, чтобы Киев пошел на территориальные уступки ради мира с России.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает возможность мирных переговоров, несмотря на тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте. «Однако опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», – говорится в публикации.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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