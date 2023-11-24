На Украине растет число граждан, которые поддерживают идею о том, чтобы Киев пошел на территориальные уступки ради мира с России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные социологических исследований.

Надо отметить, что президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает возможность мирных переговоров, несмотря на тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте. «Однако опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», – указывает Bloomberg.

На Украине разочарованы тем, что некоторые союзников не до конца осознали масштаб боевых действий и недооценивают силу российских оборонительных линий, «которые затормозили контрнаступление», отмечается в материале. «Ожидания были слишком высокими», – констатирует издание.

По его мнению, ближайшие несколько месяцев могут оказаться трудными для Украины. Ожидания в отношении контрнаступления Киева в преддверии зимы невелики, учитывая, что погода еще больше затруднит мобильность.

«Реальность для Украины такова, что за год линия фронта практически не изменилась. Европейцы терпят неудачу в своих попытках поставлять крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, в то время как появляются признаки политической усталости, особенно в США, самом важном покровителе Украины», – подчеркивает издание.

На Западе обеспокоены тем, что «уменьшение или недостаточность помощи могут вынудить Зеленского вступить в мирные переговоры с позиции слабости – или, что еще хуже, позволить России прорваться через украинские оборонительные линии и лишить Путина стимула к переговорам», – говорится в статье.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится для Киева не подписанием мирного соглашения, а неминуемой капитуляцией перед Россией. По его мнению, киевские власти упустил свой шанс на переговоры, теперь Россия может диктовать свои условия заключения мира.

Москва, Наталья Петрова

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