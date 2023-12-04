Порошенко собрался судиться с СБУ, Офисом президента, правительством и Верховной радой

Экс-президент Украины, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Петр Порошенко в понедельник, 4 декабря, на брифинге в Киеве заявил, что планирует подать в суд на пограничников, СБУ, правительство, руководство парламента страны и на Офис президента за препятствование ему в выезде в заграничные командировки, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами бывший украинский президент сказал: «Мы не можем оставить без реакции и незаконные действия руководства пограничников, руководства парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица из Офиса президента… Я дал поручение своим адвокатам, и сегодня-завтра будет поднят ряд юридических вопросов».

«Первое – это заявление о преступлении, возбуждение уголовного дела против руководства парламента, которое приняло незаконное решение. Также будет обжаловано незаконное решение Кабинета министров, которое противоречит законодательству Украины и Конституции, когда нормативные акты Кабмина ограничивают деятельность народных депутатов. …Будут поданы соответствующие позиции и в административные суды относительно отмены соответствующих актов Кабинета министров, и в Верховный суд об отмене соответствующих актов Верховной Рады и указов президента», – добавил Порошенко.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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