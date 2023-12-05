Украинские войска несут большие потери на Донецком направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его информации, в районе населенного пункта Часов Яр украинское командование проводит регулярные поставки личного состава, вооружения и военной техники. После распределения большая часть украинских военных направляется на передовые позиции в окрестностях Артемовска для восполнения потерь, остальные остаются в качестве оперативного резерва.

«Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой», – отметил военный эксперт.

Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС России Вадим Астафьев сообщил, что российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки, которые расположены южнее Артемовска. Противник потерял в боях до 300 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, 152-мм самоходную артиллерийскую гаубицу 2С6 «Гиацинт».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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