ПВО России сбила два украинских истребителя и вертолет в зоне СВО

Силы ПВО России за сутки сбили в зоне проведения спецоперации два украинских боевых самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также уничтожили 74 беспилотника ВСУ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

По данным ведомства, истребители были ликвидированы в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а вертолет – у населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Кроме того, как отмечается, системой ПВО перехвачена противорадиолокационная ракета HARM.

В течение суток ВС России уничтожили на всех направления зоны спецоперации до 695 украинских боевиков и до 34 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей. Российские военные отразили восемь атак украинской армии: четыре – на Донецком направлении, три – на Купянском, одну – на Запорожском, лишив ВСУ порядка 350 бойцов.

Российские подразделения нанесли поражение живой силе и техники противника на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское в ЛНР, на Краснолиманском направлении – в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Также ВС РФ поразили силы и технику ВСУ на Южно-Донецком направлении, где под удары попали украинские боевики у Новомихайловки, Урожайного в ДНР и в районе Левадного Запорожской области. За сутки на этом направлении уничтожено до 245 бойцов ВСУ.

В Запорожской области нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Дорожнянка. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате действий российских военных, огня артиллерии и ударов авиации ликвидировано до 40 украинских военнослужащих.

Всего в течение суток российская армия поразила живую силу и военную технику ВСУ в 103 районах, а также разбила склад вооружения противника в районе Херсона.

Всего с начала проведения спецоперации, по данным Минобороны РФ, уничтожено: 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронемашин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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