На Украине планируют вручать повестки о мобилизации по электронной почте и заказным письмом.

Представитель президента Украины в Верховной Раде по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что планируется разрешить вручать повестки о мобилизации не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом, – сообщает во вторник, 5 декабря, «РБК-Украина».



В интервью изданию Вениславский сказал: «Оповещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка. Что касается электронных почтовых ящиков, то на Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников. Он будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен».

«Также мы прописываем, что повестки могут вручаться не только представителями Территориальных центров комплектования (военкоматов, – прим.ред), но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти для того, чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы участвуют в мобилизационных мероприятиях, но на практике они очень часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации приобщаются к этим мерам», – добавил представитель Зеленского в украинском парламенте.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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