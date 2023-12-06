Российские военные разгромили склад оружия НАТО в тылу ВСУ

На Купянском направлении спецоперации разведчики группировки войск «Запад» уничтожили склад стрелкового оружия украинской армии производства стран НАТО, пробравшись в тыловой район противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Погодные условия и рассеянность бойцов ВСУ позволяют российским военным «скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в их тыловые районы», – отметил старший разведчик с позывным Фролл, чьи слова приводит оборонное ведомство.

«Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих, либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить наблюдателей», – рассказал военнослужащий (цитата по ТАСС).

В Минобороны уточнили, что после выполнения боевой задачи разведгруппа без потерь вернулась к своим подразделениям.

Ранее в ведомстве сообщили, что экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировался с помощью беспилотника. Кадры объективного контроля подтвердили, что позиции боевиков были разбиты, отметили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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