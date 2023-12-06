ВС России за сутки уничтожили 1030 боевиков, два боевых самолета и 76 дронов ВСУ

Российские войска на линии боевого соприкосновения за минувшие сутки отразили восемь атак украинских боевиков. Всего в зоне спецоперации уничтожено до 1030 бойцов ВСУ, 10 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, до 20 артиллерийских орудий и систем, а также более 20 автомобилей. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Средствами ПВО в районе Доброполья ДНР сбит вражеский штурмовик Су-25, а у Камышевахи Запорожской области уничтожен истребитель МиГ-29. Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перехвачены восемь реактивных снарядов HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

В течение суток ВС России поразили пункты управления двух бригад ВСУ, пункт управления БПЛА, склады боеприпасов и горючего, а также живую силу и военную технику противника в 113 районах.

Самые большие потери ВСУ понесли на Краснолиманском и Донецком направлениях, лишившись до 590 военнослужащих. Так, на Краснолиманском направлении отбита атака противника у Григоровки в ДНР и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей, САУ М109 Paladin производства США, две САУ Dana чешского производства.

На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ под Белогоровкой в ЛНР и Кирово в ДНР. Кроме того, нанесены удары по украинским силам у Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки в ДНР. Противник лишился до 300 военнослужащих, двух бронемашин, шести автомобилей, две САУ Krab, двух артиллерийские системы М777 производства США и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении подразделения ВСУ пытались пять раз атаковать в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и озера Лиман, но были отброшены, потеряв до 140 боевиков, один танк, три боевые бронемашины, два автомобиля и американскую гаубицу М119.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в общей сложности уничтожено до 220 украинских боевиков, а также две БМП, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, САУ Krab, артиллерийская система М777, две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Макаровки, Лукьяновского в ДНР, а также у Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Качкаровка, Веселое и Гавриловка Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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