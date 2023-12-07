Российские войска подавили 40 артиллерийских расчётов ВСУ

Группировка «Центр» разбила украинскую штурмовую группу и около 40 расчетов артиллерии за сутки, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Червоная Диброва. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 40 артиллерийских расчётов украинских войск», – сказал Савчук.
Всего на Краснолиманском направлении уничтожены до 290 украинских боевиков, две ББМ, САУ «Палладин» и две САУ «Дана» чешского производства.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»