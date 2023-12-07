ВСУ снова применяют химоружие под Артемовском – советник главы ДНР

Украинская армия вновь начала применять химические боеприпасы на Артемовском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, в последние несколько дней ВСУ возобновили применение химбоеприпасов, начинка которых вызывает приступы удушья, тошноты, слезотечение и другие неприятные симптомы.

Гагин уточнил, что противник использует химическое оружие в районе Клещеевки, передает ТАСС.

Ранее ВСУ применяли химические боеприпасы в окрестностях Волновахи, Угледара, Горловки и Мариуполя, напомнил советник главы ДНР.

В октябре Гагин сообщал в комментарии агентству, что украинские военные применили боеприпасы, начиненные химией, по российским позициям под Донецком и в районе Артемовска, сбрасывая их с беспилотников. При этом симптомы отравления были более серьезными и быстрее проявлялись, чем наблюдалось ранее, отмечал он. По его словам, украинские боевики начинили снаряды хлорпикрином, который при определенной температуре вызывает «максимальный дискомфорт и может нести серьезную опасность для здоровья».

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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