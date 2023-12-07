Средства ПВО сбили украинский Су-25 над ДНР

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Веселой Горы Донецкой Народной Республики и 27 украинских беспилотников в небе над ДНР и ЛНР. Также за сутки перехвачены снаряд РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили украинские командно-наблюдательные пункты около Серебрянки в ДНР, склады боеприпасов и вооружения. За сутки отражены девять атак противника на всех направлениях, ликвидированы 815 боевиков и 13 единиц бронетехники, а также скопления боевиков и военной техники ВСУ в 121 районе.

На Купянском направлении противник пытался атаковать пять раз около Синьковки Харьковской области и озера Лиман, но был отброшен и лишился до 75-ти военных, двух танков, четырех бронетранспортеров.

На Краснолиманском направлении российские войска отбили две атаки, ликвидировали до 280 боевиков, две боевые машины пехоты.

На Донецком направлении ВС РФ успешно отразили две атаки, лишив противника до 175 военных, трех боевых бронемашин. На Южно-Донецком направлении подразделения российских сил нанесли огневое поражение противнику под Сладким, Никольским и Урожайным. Потери ВСУ составили до 160 человек, две ББМ.

На Запорожском направлении уничтожены до 60 украинских боевиков около Работино. На Херсонском направлении противник лишился до 65 военных убитыми и ранеными.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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